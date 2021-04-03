Myanmar: Terror, resistencia y desafios

Este artículo está escrito el día después del sábado 27 de marzo de 2021, fecha del tradicional "Día de las Fuerzas Armadas" [ 1 ] , inaugurado con un desfile marcial digno de un 14 de julio francés en la capital administrativa de Naypyidaw. ¿Es para celebrar mejor que los soldados se han entregado de todo corazón el asesinato de al menos 102 personas, entre ellos algunos niños y un buen número de jóvenes adolescentes [ 2 ] - la cifra diaria de muertos más alta desde el golpe de Estado del 1 de febrero?

Una vez más, estamos ante una acción concertada: según las cifras proporcionadas por la AAPP [ 3 ], el ejército disparó munición real en más de 40 distritos de nueve regiones, incluidas zonas residenciales en Yangon, la capital económica y la ciudad más grande del país. La población que vive en varios estados nacionales de la periferia no se ha librado.

El Irrawaddy ha publicado numerosas fotos de (muy) jóvenes asesinados en diversas circunstancias por los militares. Aquí Zue Wint War, de 15 años, asesinado a tiros el 14 de marzo en la región de Yangon. El estudiante de secundaria murió instantáneamente después de recibir un disparo en la cabeza durante una redada nocturna en el municipio de South Dagon. Su familia compartió su nota escrita a mano, que decía: “Si muero en una protesta, no recuperen mi cuerpo y dejenlo. Y sigue luchando. Si nuestra revolución [tiene éxito], estaré feliz de morir. "

La escalada de violencia continúa, inexorablemente, ya que al menos 423 personas ya han perdido la vida. Unos tres mil han sido encarcelados desde el 1 de febrero y más de dos mil continúan detenidos.

Una política de terror sin ambigüedades

La junta gobernante quiere romper la resistencia democrática, cueste lo que cueste en vidas humanas. Para ello, despliega una verdadera política de terror. Una dictadura generalmente tiende a negar o relativizar sus crímenes. La junta sigue esta regla a nivel internacional, pero dentro de Birmania, no ocurre lo mismo. Ciertamente, denuncia a los manifestantes no violentos como peligrosos alborotadores, pero sus palabras también deben aterrorizar. "Estamos apuntando a la cabeza", proclaman los militares en las redes sociales. El ejército patrulla anunciando por el altavoz: "¡Si construyes barricadas, te dispararán!" Este Sábado Negro, durante el desfile militar, el general Min Aung Hlaing, jefe golpista y número uno de la junta, hablando en la televisión estatal, amenazó inequívocamente a la población: "Aprende la lección de los que murieron tras recibir un disparo en la cabeza y en la espalda ... No mueras en vano ..." [4]

Los centros de protesta, las escuelas secundarias, las universidades, los hospitales están ocupados por el ejército. Los funcionarios públicos y otros huelguistas están amenazados con severas represalias. Por negarse a recibir órdenes de la junta, los expulsan de sus hogares y los obligan a vivir en condiciones precarias. Se utiliza la violación como arma de guerra. Bajo la amenaza de las armas, los habitantes de los barrios y pueblos se ven obligados a desmantelar las improvisadas barricadas que se habían levantado. Atrás quedaron los días de los encuentros presenciales, cuando la determinación de los manifestantes bastaba para frenar el avance de las unidades represivas. Los jóvenes siempre salen a la calle, pero si sus escudos improvisados los protegen de las balas de goma, no pueden hacer nada contra la munición real. ¿De qué valen los tirachinas, incluso unos pocos sables, frente a francotiradores y tanques? El ejército extiende inexorablemente su dominio. Las minorías nacionales tienen una capacidad de autodefensa armada efectiva, pero no hay nada igual en el país Bamar. [En este artículo, la palabra birmano designa a toda la población de Myanmar y la palabra Bamar a los miembros del grupo étnico mayoritario que habita principalmente en la cuenca del Irrawaddy.] .

Los manifestantes sostienen escudos de metal que los protegen de las balas de goma, pero no de las balas vivas. (Frontera)

Se declara la ley marcial en los distritos populares, dotando formalmente al mando militar de plenos poderes, incluido el de ordenar ejecuciones sumarias. Los bancos privados que se niegan a reabrir sus sucursales se ven amenazados con la nacionalización forzosa. La junta anuncia que quiere meter en prisión a los dueños de supermercados que se atrevan a cerrar sus tiendas. Se incautan los activos de organizaciones sospechosas de financiar la resistencia, como la Fundación Soros. El régimen busca asegurar un control total sobre la información y las comunicaciones. Ya no se pueden publicar periódicos impresos independientes. Grandes operaciones militares se desarrollan en el territorio de las minorías étnicas, provocando los primeros desplazamientos forzosos y masivos de población. El país se hunde en un estado de guerra.

Los huelguistas expulsados ​​de sus hogares.

La resistencia continúa

Sin embargo, el movimiento de desobediencia civil continúa. La huelga todavía paraliza parcialmente la administración, la banca y las empresas. Sobre todo porque en términos de servicios públicos, el know-how del ejército parece limitado, como señalan los trabajadores públicos ferroviarios: por el momento no pueden hacer funcionar los trenes y operar el sistema ferroviario en su lugar.

Los jóvenes todavía salen a las calles ondeando las banderas de la resistencia. Hacen manifestaciones relámpago, a pie o sobre dos ruedas, luego se dispersan ante la llegada de las fuerzas represivas (que utilizan brigadas motorizadas para intervenir más rápidamente). Los barrios están adornados con símbolos "inocuos", pero que indican su apoyo a las protestas. Se están llevando a cabo protestas de “pueblos fantasmas”, pueblos muertos. Periodistas y fotógrafos están fundando colectivos para informar al mundo, a pesar de las detenciones y brutalidades de las que son víctimas en esta profesión. Las mujeres fabrican dispositivos en sus hogares utilizando azúcar y nitrato de potasio, produciendo una nube de humo que impide que los soldados apunten con precisión. Los funerales de las víctimas son una oportunidad para comprometerse, se levantan tres dedos (signo de unidad de la lucha democrática en la región) para continuar la lucha hasta la victoria, es decir, terminar de una vez por todas con el poder militar establecido en 1962.

Huelgas generales para oponerse al golpe militar.

La “batalla de Hlaing Thar Yar” representó un punto de inflexión en las formas de resistencia. Hlaing Thar Ya es una gran zona industrial ubicada al noroeste de Rangún donde la respuesta al llamamiento a una huelga general fue masiva [ 5 ]. Esta zona industrial se desarrolló a raíz de la apertura económica iniciada en 2011. Más de 700.000 migrantes del interior trabajan allí: son habitantes del campo, el 80% de ellos mujeres, que viven en dormitorios y chozas de bambú, en un enorme barrio pobre. Las fábricas textiles han surgido como hongos y emplean a la mayor parte de la mano de obra. Sus exportaciones representan el 30% del total del país. Los inversores son un 60% chinos, pero el 75% de esta producción se destina a la Unión Europea y Japón, con franquicia en Europa.

Las movilizaciones callejeras se sucedieron en Hlaing Thar Yar, hasta el 14 de marzo. Ese día, los manifestantes fueron víctimas de soldados armados con ametralladoras y de francotiradores. Apuntan a matar. En respuesta a la represión, los huelguistas atac