Agosto 2021

Lectora, lector:

Sin Permiso electrónico ha cumplido ya dieciséis años de existencia. El hecho de que Sin Permiso se haya publicado cada semana durante estos años de forma militante, sin ninguna persona remunerada (ni editores, ni traductores, ni redactores: absolutamente nadie), explica parte de la finalidad de la revista. Y que se haya conseguido sin ningún tipo de subvención pública ni privada a lo largo de más de tres lustros, también explica quienes somos. Que la gente traduzca, escriba y edite sin importarle un higo el CV, no es frecuente. En los tiempos que corren... no está nada mal. En estos diceciséis años hemos conseguido algunos enemigos (¡imposible evitarlo cuando se escribe de política y más que raro que no fuera así!) y, lo que nos conforta más, muchos amigos y amigas.

Hemos publicado hasta el momento más de 14.000 artículos que están disponibles libremente. También hemos editado y publicado varios libros electrónicos sobre distintos temas. Destacamos especialmente el libro dedicado a Antoni Domènech que publicamos a principios de 2018.

Como absolutamente todos los artículos, también los libros son de acceso libre. La lista completa puede encontrarse en http://www.sinpermiso.info/monograficos/

También venimos publicando electrónicamente desde diciembre de 2020 los números en papel de nuestra revista. El último, que publicamos en junio, es el número 3 del año 2008: https://www.sinpermiso.info/textos/numero-3-de-la-revista-sin-permiso. Seguiremos publicando sucesivos números en papel a partir de septiembre.

Como anunciamos habitualmente a finales de todos los meses de julio, Sin Permiso no se renovará de forma regular hasta principios de septiembre, salvo, si acaso, con noticias o artículos de perentoria actualidad.

Queremos recordar que nuestra revista ha renovado el postgrado que empezó en el año 2011. Desde 2011 hasta el 2017, Sin Permiso coordinó conjuntamente con el grupo de investigación consolidado GREECS siete ediciones de un posgrado de 15 ECTS en la Universitat de Barcelona (UB) con el título “Análisis económico y filosófico-político del capitalismo contemporáneo”. Durante los cursos 2018, 2019 y 2020, este programa fue interuniversitario, junto con la Universitat Autònoma de Barcelona.

La edición del curso 2021-2022 vuelve con 16 ECTS a la Universitat de Barcelona. Este programa, que contiene toda esa experiencia docente e investigadora de más de diez años, se ha desarrollado en el marco del proyecto de investigación PGC2018-094324-B-I00 (MCIU/AEI/ FEDER, UE) sobre “Libertad política, derechos de propiedad, bienes comunes y política pública entendidos como relacionas fiduciarias”. Ya se han agotado las plazas online para el próximo curso 2021-22, pero aún puedes matricularte para la modalidad presencial. Más información en https://sinpermiso.info/nuevo-posgrado-analisis-del-capitalismo-2021-2022.

Renovaremos fuerzas este agosto.

Fraternalmente,

El Comité de Redacción de SP